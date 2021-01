Zeci de migranți descoperiți la frontiera cu Ungaria Zeci de migranți au fost descoperiți in șase camioane care incercau sa treaca frontiera cu Ungaria. Polițiștii aradeni au verificat șase camioane la vama și au descoperit ca in acestea erau ascunți aproape 40 de cetațeni in Afganistan și Pakistan. La Punctul de Trecere Frontierei (PTF) Nadlac II au fost descoperiti, in patru camioane conduse de trei turci si un roman, 20 de migranti din Afganistan, cu varste cuprinse intre 15 si 24 de ani, si sase migranti din Pakistan, cu varste cuprinse intre 21 si 28 de ani. La PTF Varsand autoritatile au descoperit in doua camioane ce erau conduse de un roman… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

