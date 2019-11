Zeci de migranţi au fost descoperiţi într-un tunel clandestin, la frontiera dintre Ungaria şi Serbia Politia din Ungaria a anuntat vineri ca a descoperit 44 de migranti într-un tunel clandestin la frontiera cu Serbia, aparent destinat sa evite gardul de sârma ghimpata ridicat între cele doua tari, relateaza AFP, preluata de Agerpres.

Conform unui comunicat al politiei, cele 44 de persoane se aflau în interiorul tunelului artizanal ascuns în plina natura, în apropiere de Asotthalom, comuna situata în sudul Ungariei, la granita cu Serbia.

Contactata de AFP, politia nu a precizat nici nationalitatea persoanelor retinute, nici circumstantele descoperirii… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politia ungara a anuntat vineri ca a descoperit 44 de migranti intr-un tunel ”clandestin” sapat pe sub frontiera cu Serbia, aparent menit sa evite gardul de sarma ghimpata ridicat de Viktor Orban intre cele doua tari, relateaza AFP, potrivit MEDIAFAX.Cele 44 de persoane de aflau in tunelul…

- Drapelul ungar a fost coborat luni in berna in fata parlamentului de la Budapesta pentru a comemora 63 de ani de la reprimarea de catre fortele sovietice a revolutiei din 1956, comemorare ce a prilejuit noi contre in responsabili din guvern si ai opozitiei, transmite MTI, scrie Agerpres. In…

- Ungaria susține stabilizarea relațiilor intre Rusia și NATO, a declarat premierul ungar Viktor Orban, dupa discuții cu președintele rus Vladimir Putin, la Budapesta, informeaza agenția de știri Tass.Citește și: SURSE PSD și PNL au primit telefoane de la Bruxelles: 'Trece sau nu trece Guvernul?'…

- Gazoductul ar urma sa transporte gaz din Rusia catre Turcia, pe sub Marea Neagra, si in continuare prin Bulgaria si Serbia, catre Ungaria. Sectoarele din cele doua tari balcanice urmeaza sa fie finalizate anul viitor. Dupa intalnirea cu Putin, premierul ungar Viktor Orban a afirmat intr-o…

- Premierul ungar Viktor Orban a pledat miercuri la Budapesta, in fata presedintelui rus Vladimir Putin, pentru o imbunatatire a relatiilor intre NATO si Rusia, subliniind ca pentru Ungaria apartenenta la UE si NATO nu exclude cooperarea cu Rusia pe anumite teme, consemneaza agentiile EFE si MTI.''Ungaria…

- Guvernul nationalist conservator al Ungariei si-a exprimat marti sprijinul fata de ofensiva amplu criticata a Turciei impotriva unei militii kurde in nord-estul Siriei, informeaza DPA. Este in interesul national al Ungariei ca Turcia sa impinga problema migratiei in directia Siriei, nu a Europei, a…

- Trebuie ajuns la un acord între cele doua parti ale Europei, dar pentru asta exista conditii clare, de exemplu, "ca avem dreptul sa ne organizam viata în conformitate cu legile libertatii crestine" - a afirmat Viktor Orbán, premierul ungar, duminica, la Budapesta, la cel…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat vineri seara, la Sfantu Gheorghe, ca daca ar fi in locul guvernantilor ar implementa un "proiect consistent si pe termen lung" pentru romanii din diaspora, cu predilectie pentru comunitatile romanesti din jurul granitelor tarii, care au nevoie de sprijin,…