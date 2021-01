Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții Poliției Locale au transmis ca mai ales in zona centrala a Timișoarei conducatorii auto nu respecta prevederile legale referitoare la oprirea, staționarea autovehiculelor sau patrunderea la volanul acestora pe strazi sau in perimetre cu accesul interzis. Astfel, pe parcursul ultimei saptamani,…

- O mașina carbonizata, cu urmele unui cadavru inauntru, a fost gasita, duminica dimineața, in localitatea Chișoda, din apropiere de Timisoara. Poliția a fost sesizata, printr-un apel la numarul de urgenta 112, ca pe strada Bucegi din localitatea Chisoda, limitrofa Timisoarei, se afla o masina carbonizata…

- Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale - IPJ Timiș impreuna cu Biroul de Investigații Criminale din cadrul Poliției... The post Jaf la Timișoara. O locuința dintr-un cartier rezidențial al Timișoarei a fost calcata de hoți, care au plecat cu ce au gasit de valoare appeared first on Renasterea…

- Asociația Femeilor Maghiare din Timișoara lanseaza online, in data de 23 ianuarie, filmul documentar „Szekely Laszlo, a varosepito”, dedicat memoriei primului arhitect-șef al Timișoarei. Evenimentul este prilejuit de implinirea a 87 de ani de la moartea arhitectului, iar filmul documentar, care este…

- Transportatorii ilegali care isi faceau veacul pe strada Timisoarei, dispar. Serviciul Fiscal Municipal Lugoj a solicitat si a obtinut de la Primaria Lugoj aprobare pentru infiintarea a nu mai putin de cinci locuri de parcare pe strada Timisoarei. Prima parcare ce va fi infiintata in fata institutiei…

- Directorul Interpolului Jurgen Stock avertizeaza ca se asteapta la o crestere ”dramatica” a infractionalitatii in timpul trimiterii dozelor de vaccin impotriva covid-19 - care inceput deja in unele tari, relateaza AFP, conform News.ro. Citește și: Poliția din Timișoara, LIPSITA de CONTROL…

- Masini parcate neregulamentar in locurile destinate persoanelor cu dizabilitati, ridicate de politisti.Politistii locali constanteni au efectuat saptamana trecuta mai multe actiuni prin care au verificat daca proprietarii autovehiculelor care ocupau locurile de parcare destinate persoanelor cu dizabilitati…

- O noua runda de negocieri are loc la Vila Lac. Dupa ce USR, PNL și UDMR au decis cum se vor imparți ministerele in noul guvern, dar și conducerea Parlamentului, acum se poarta noi discuții. Citește și: Poliția din Timișoara, LIPSITA de CONTROL in fața MIGRANȚILOR: SUTE dintre ei au cuclușuri…