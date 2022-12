Stiri pe aceeasi tema

Pompierii au evacuat 31 de persoane dintr-un bloc din Targu Mureș, in urma unui incendiu izbucnit luni seara, informeaza Mediafax.

Pompierii prahoveni intervin, sambata dupa-amiaza, pentru localizarea si lichidarea unui incendiu produs la un apartament din orasul Mizil, trei etaje fiind evacuate, informeaza Agerpres.

Un incendiu violent a izbucnit, duminic la un apartament dintr-un bloc din Oradea. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale, inclusiv pentru salvare la inaltime. 10 persoane au fost evacuate, 4 s-au intoxicat cu dum, una a ajuns la spital, potrivit mediafax.

- Pompierii din cadrul ISU București – Ilfov intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit la plafonul etajului 2 al Palatului Regal. Suprafața afectata este de aproximativ 70 mp. Din cladire au fost evacuate 150 de persoane. Inspectoratul pentru Situații de Urgența Dealul Spirii București-Ilfov adauga…

13 persoane au fost evacuate, marți, din locuințe, dupa un incendiu care a izbucnit intr-un apartament din Iași. Trei persoane au avut nevoie de asistența medicala pentru ca au suferit atacuri de panica.

- Pompierii au fost anunțați printr-un apel la 112, in aceasta seara, despre pornirea alarmei de incendiu la un bloc de 20 etaje, situat pe strada Meletie Draghici din Timișoara. Au fost trimise de urgența la fața locului 41 de pompieri doua autospeciale de prima intervenție și comanda, cinci autospeciale…

- Doua persoane in varsta au fost duse miercuri la spital, dupa ce un apartament de la etajul 9 al imobilului in care locuiau a fost cuprins de flacari, potrivit Agerpres.Pompierii au intervenit, miercuri dimineata, pentru stingerea unui incendiu produs in interiorul unui apartament de pe strada Ion Berindei…

- Un incendiu puternic a izbucnit intr-un apartament situat la etajul 4 intr-un bloc din cartierul ploiestean Mihai Bravu, informeaza ISU Prahova. Focul a izbucnit in jurul orei 17, la fata locului fiind trimise 2 autospeciale de stingere, o autoscara de salvare, o Descarcerare si o Ambulanta…