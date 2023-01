Zeci de lagăre, în care erau torturați ucraineni, descoperite în Harkov Șeful marelui stat major al armatei din Ucraina a anunțat, marți, ca aproape jumatate dintre teritoriile ocupate de Rusia in primele luni ale invaziei au fost recuperate. Mai mult, poliția ucraineana anunța afirma ca a descoperit 25 de lagare de tortura dupa eliberarea de sub ocupatia rusa a zonei din jurul orasului Harkov, situat in estul Ucrainei. Civilii din Ucraina, ținuți in condiții inumane Trupele ruse au retinut si torturat civili in conditii inumane in aceste lagare, a scris luni, pe Facebook, seful politiei regionale Volodimir Timosko. Unii dintre prizonieri au fost supusi la socuri… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

