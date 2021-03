Zeci de delfini salvaţi în largul Arabiei Saudite Peste 40 de delfini au fost salvati in nord-vestul Arabiei Saudite dupa ce au esuat pe tarm din cauza "vanturilor puternice", a declarat vineri SPA, agentia oficiala de presa a Regatului, informeaza AFP. Delfinii au esuat saptamana aceasta la Khor al-Thuqba, pe malul Marii Rosii, "din cauza vanturilor puternice si a conditiilor meteorologice instabile", a precizat SPA, citand ziarul local Al- Madina. "Peste 40 de delfini au fost salvati si sapte au murit", a adaugat agentia, mentionand ca mamiferele "au esuat in apa putin adanca, ceea ce a facut dificila intoarcerea in mare". Fotografiile arata… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Agenția de Investigații Judiciare (OIJ) a confirmat saptamana aceasta ca omul de afaceri din Romania, care intre timp a murit, era cercetat pentru distribuirea unei bauturi alcoolice care conținea metanol, bautura care ar fi provocat decesul a zeci de persoane. Știrea despre moartea romanului, cu numele…

- Destinația preferata a romanilor pentru vacanța de primavara este Egiptul. Solicitarile pentru un sejur intr-una dintre stațiunile de la malul Marii Roșii au crescut de la inceputul anului de peste 10 ori fața de aceeași perioada din 2019, astfel incat Karpaten Turism lanseaza, in premiera, un charter…

- Destinația preferata a romanilor pentru vacanța de primavara este Egiptul. Solicitarile pentru un sejur intr-una dintre stațiunile de la malul Marii Roșii au crescut de la inceputul anului de peste 10 ori fața de aceeași perioada din 2019, astfel incat Karpaten Turism lanseaza, in premiera, un charter…

- Guvernul suedez a anuntat, miercuri, ca va reduce programul restaurantelor, barurilor si cafenelelor si ca va inaspri limitele privind numarul de persoane care pot intra in magazine, pentru a evita un al treilea val de pandemie de Covid-19, informeaza news.ro . Guvernul a anuntat ca va propune ca restaurantele…

- Confruntata cu perspectiva unei ”catastrofe totale in spitale” din cauza cresterii puternice a cazurilor de COVID-19, Republica Ceha doreste sa inaspreasca masurile de lockdown, relateaza miercuri agentiile DPA si EFE. ”Situatia este dramatica. In plus fata de mutatia britanica (a coronavirusului) o…

- O frumusețe rara a fost surprinsa zilele trecute intr-o spectaculoasa fotografie. „Ne-am privit in ochi, a treia oara, in ultimele 2 luni. De data asta, eram pregatit…”, a marturisit autorul fotografiei. Un impresionant exemplar de ras carpatin a fost surprins zilele trecute și transformat in „vedeta”…

- Suedia a decis sa opreasca procesul de reproducere a nurcilor in crescatorii in 2021 din cauza pandemiei de COVID-19, a anuntat miercuri guvernul de la Stockholm, relateaza dpa. Fermele de nurci vor avea voie sa pastreze animalele de reproductie, care numara in prezent circa 90.000 de…

- Piata de media din Romania a scazut cu 2,7% in 2020, insa ar putea creste cu 4% in acest an, la 485 milioane de euro, sustinuta in mod special de investitiile media in digital si TV, arata raportul Media Fact Book, realizat de agentia Initiative. ”Datele actualizate ale raportului Media Fact…