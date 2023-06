Stiri pe aceeasi tema

- 50 de persoane care incercau sa treaca ilegal frontiera Romaniei au fost gasite intr-un camion aflat la Nadlac. Alți 42 de straini au fost descoperiți in doua mașini, in aceași loc, in ultimele 24 de ore. Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au anunțat ca au…

- Polițiștii de frontiera de la punctele Nadlac II si Bors au prins in ultimele 24 de ore 143 de cetațeni straini care au iancercat sa iasa treaca ilegal granița. Dintre aceștia, 64 au fost gasiți ascunși intr-un TIR.

- Opt cetațeni din Sri Lanka au fost prinși de polițiștii de frontiera de la Nadlac II in timp ce incercau sa treaca ilegal granița in Ungaria ascunși in portbagajele sau pe banchetele din spate ale unor autoturisme. La Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, judetul Arad, s-au prezentat sambata seara…

- Politistii de frontiera de la Nadlac II, Varșand și Borș au depistat, in ultimele 24 de ore, 71 de cetateni din Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, Palestina, Egipt și India care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. La Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, s-au prezentat pentru efectuarea…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctelor de Trecere a Frontierei Nadlac si Nadlac II au depistat 47 de cetateni din Bangladesh si Pakistan care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in doua mijloace de transport incarcate cu saci cu granule din plastic si sticle cu apa minerala.Potrivit…

- 47 de cetateni din Bangladesh și Pakistan au fost gasiți ascunși in doua TIR-uri de polițiștii de frontiera in timp ce incercau sa treaca ilegal granița pe la la Nadlac. La Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II s-a prezentat marți pe sensul de iesire din tara un cetatean turc de 40 de ani, aflat…

- Politistii de frontiera de la Punctului de Trecere Nadlac II, din judetul Arad, au depistat 105 migranti din diverse state care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in doua TIR-uri care transportau folii de plastic. Soferii, cetateni turci, sunt cercetati pentru infractiunea de…

- Politistii de frontiera aradeni din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat 137 de cetateni din diverse state care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in cinci TIR-uri. Potrivit Poliției de Frontiera, in ultimele 24 de ore, la Punctul de Trecere a Frontierei…