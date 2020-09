Stiri pe aceeasi tema

- Peste 80 de cercetatori, profesori universitari, istorici, teologi, sociologi, etnografi, preoti sau oameni de cultura participa, in zilele de 25 si 26 septembrie, la Izvoru Muresului, la lucrarile celei de a XXVI-a editii a Sesiunii Nationale de Comunicari Stiintifice "Romanii din sud-estul Transilvaniei…

- Franța devine, incepand din acest an, a șaptea țara din Europa in care va fi predat cursul opțional de Limba, cultura si civilizatie romaneasca (LCCR), urmare a demersurilor intreprinse de catre Institutul Limbii Romane (ILR) și Ambasada Romaniei in Franța

La Sfantu Gheorghe va aparea un volum despre istoria, cultura si civilizatia romanilor din sud-estul Transilvaniei, informeaza Agerpres.Volumul este editat de Centrul European de Studii…

- Centrul European de Studii Covasna-Harghita si Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan” din Sfantu Gheorghe vor edita un volum despre istoria, cultura si civilizatia romanilor din sud-estul Transilvaniei, pe baza unor lucrari de doctorat realizate in ultimii 25 de ani, care va putea…

- Pentru a marca implinirea a 80 de ani de la Dictatul de la Viena, Centrul European de Studii Covasna-Harghita (CESCH) impreuna cu Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan” publica in cotidianul „Mesagerul de Covasna” un ciclu de articole sub genericul 80 de ani de a Dictatul de la…

- Seria evenimentelor denumite generic „ParCult”, organizata de Casa de Cultura „Konya Adam” si Cinema Arta, aflate in subordinea Primariei Sfantu Gheorghe, va continua luna aceasta cu alte trei proiectii de film in aer liber, printre ele numarandu-se si „Banditul Whiskey”. Pelicula, care prezinta povestea…

- Primele 600 de volume ale bibliotecii Mitropolitului Nicolae Colan vor fi disponibile in format digital de la sfarsitul lunii septembrie 2020, potrivit arhivistului Ioan Lacatusu, noteaza Basilica.ro.El a mai declarat pentru Basilica.ro faptul ca se depun eforturi ca prima prima parte a proiectului…

- Progreseaza lucrarile la cel mai ambițios proiect office din Romania, din Iulius Town Timișoara, o investiție de peste 115 milioane de euro. Șantierul a ajuns pana acum la etajul 8 din 27, iar la final cladirea va avea 155 de metri inalțime. Lucrarile complexe la fundație au durat șase luni, iar „cladirea…