Zeci de cântăreți și muzicanți chemați la poliție! Au încasat în mod fraudulos ajutoare financiare de la stat Cei vizați, cantareți și lucratori din aceasta industrie in care se invart mulți bani negri, au fost chemați la poliție pentru interogatorii. Sunt banuiți ca au pagubit bugetul cu sume uriașe de bani folosind documente falsificate. Situația a ieșit la iveala in momentul in care funcționarii Autoritații de Plați și Inspecție Sociala din București au inceput sa verifice dosarele ”artiștilor”. Ancheta vizeaza nu doar persoanele care ar fi beneficiat de aceste ajutoare frauduloase ci și firmele care ar fi intermediat depunerea acestor acte, iar prejudiciu se ridica la un milion și jumatate de lei,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

