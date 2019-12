Stiri pe aceeasi tema

- Bucurestenii de pe mai multe strazi si bulevarde din Capitala au ramas noaptea trecuta fara caldura si apa calda, din cauza unei avarii la reteaua de termoficare, informeaza Compania Municipala Termoenergetica Bucuresti SA, prin intermediul unui comunicat. Astfel, Termoenergetica a anuntat oprirea agentului…

- MagiHome a anunțat, joi, pe Facebook, ca pune la dispoziție noul sau sediu din Fundeni pentru pacienții de la spitalele din apropiere afectați de lipsa de apa calda și caldura. "Am auzit și noi ca Institutul Oncologic Fundeni, Institutul Clinic Fundeni si Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare…

- Ministerul Sanatații atrage atenția ca lipsa caldurii și a apei calde poate afecta calitatea actului medical și solicita Primariei Capitalei sa ia masuri urgente cu privire la activitatea și modul de comunicare al Regiei RADET. Aceștia au facut deja verificari in trei unitați afectate de sistare.Reprezentanții…

- RADET a anunțat ca, locuitorii din sectoarele 1 și 5 din Capitala nu au apa calda și caldura la parametri contractuali din cauza unei avarii la ELCEN - CET Grozavești, motiv pentru care in momentul de fața sunt efectuate toate manevrele necesare pentru remedierea situației, numai ca termenul estimat…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a transmis, joi, pe Facebook, bucureștenilor ca, in ciuda faptului ca RADET a intrat in faliment și va fi preluat de Compania Municipala Termoenergetica, va fi apa calda și caldura in Capitala."Asa cum am declarat in repetate randuri, bucureștenii…

- Consiliul General al Municipiului București decide joi transferul serviciilor de termoficare de la RADET, intrata oficial in faliment, la Compania Municipala Termoenergetica, inființata la propunerea primarului general special pentru preluarea activitații regiei. Un proiect de hotarare in acest sens…

- Se anunța iarna grea pentru locuitorii din Capitala. Problemele cu apa calda și caldura par fara sfarșit. Mii de bucureșteni din sectoarele 1, 2 și 3 reclama ca, in ultimele zile, sunt nevoiți sa incalzeasca apa la aragaz ca sa se poata spala.

- Aproape 15.000 de bucuresteni nu au apa calda si caldura de mai bine de doua luni. Este vorba de unul dintre cele mai scumpe cartiere din Capitala, cartierul Aviatiei. Pentru ca situatia a devenit de nesuportat, oamenii au anuntat chiar si un protest pentru duminica, 3 noiembrie. Lucrarile RADET vizeaza…