- Potrivit lui Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, citat de Reuters, luni urmeaza sa inceapa exercițiul anual de descurajare nucleara ”Steadfast Noon”. Belgia gazduieste aceste exercitii care vor implica 14 tari membre ale Alianței Atlantice si circa 60 de aeronave, inclusiv cele mai avansate…

- Sicriul Reginei Elisabeta a fost purtat pana la Westminster Abbey pe un afet de tun tras cu franghii de membrii Forțelor Navale ale Marii Britanii. Sicriul a fost insoțit de Regele Charles al III-lea si cei trei frati ai sai – Anne, Andrew si Edward -, precum si fiii sai, printul William si printul…

- Custodele Coroanei și Principele Radu au sosit la Londra sambata, 17 septembrie 2022, pentru a participa la Funeraliile de Stat ale Majestații Sale Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii și Irlandei de Nord. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Este pentru pentru prima oara cand aviația germana participa la exerciții militare multinaționale in zona Indo-Pacific, ceea ce – releva comentatori politici berlinezi citați de RFI – demonstreaza dorința Berlinului de a fi mai prezent in aceasta regiune, in fața unei evidente prezențe chineze. Chiar…