Zeci de apartamente pentru tinerii din Filiași se vor construi în următorii doi ani. Ce planuri are administrația locală Orașul Filiași, așezare de aproape 20.000 de locuitori, se confrunta cu una dintre principalele probleme ale Romaniei: tinerii parasesc localitatea natala pentru condiții mai bune de viața in afara țarii. Doar ca administrația locala a gasit soluții pentru a elimina aceasta tendința demografica. Pe langa investițiile curente, la Filiași urmeaza sa se construiasca zeci de locuințe destinate tinerilor sub 35 de ani. „Eforturile noastre de a crește nivelul de trai din oraș s-au vazut in ultimii ani. De la asfaltari și asigurarea de utilitați, pana la investițiile majore in gradinițe, școli și spital.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

