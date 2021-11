Zeci de angajați ai CEO au apelat la instanța de judecată pentru ieșirea la pensie Zeci de angajați ai Complexul Energetic Oltenia(CEO) au apelat la instanțele de judecata pentru ieșirea la pensie. Casele de pensii din cateva județe au respins dosarele de pensionare care au la baza cereri care fac trimitere la Legea 197 din 2021, pentru ca actul normativ nu face in mod expres referire la aplicarea retroactiva. Prin urmare, toate cererile depuse pana in momentul de fața in județe precum Gorj, Hunedoara, Dolj sau Mehedinți au fost respinse de catre comisiile de specialitate din cadrul caselor de pensii. Liderii de sindicat din Complexul Energetic Oltenia sunt insa de parere ca… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

