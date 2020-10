Zece sate evacuate în centrul Rusiei, în urma unei explozii la un depozit de muniţie Explozii ale munitiei din depozit se pot auzi in imagini difuzate pe retele de socializare. Un martor declara, intr-una dintre aceste inregistrari, ca "schije de obuz si cenusa cad din cer". Ministerul rus pentru Situatii de Urgenta a anuntat ca o autostrada era in curs sa fie inchisa si ca peste zece sate erau in curs de evacuare, pe o raza de cinci kilometri de la depozit, situat la aproximativ 260 de kilometri sud-est de Moscova, potrivit (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

