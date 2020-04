Stiri pe aceeasi tema

- 10 pompieri ai detașamentului Cernavoda sunt infectați cu coronavirus și internați in Spitalul de Boli Infecțioase Constanța. Aceștia fac parte din același detașament cu barbatul de 48 de ani care a decedat, sambata, la Institutul Național de Boli Infecțioase Matei Balș. Pompierul era infectat cu coronavirus…

- Zece pompieri din cadrul Detasamentului Cernavoda al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea au fost confirmati cu Covid 19, spun reprezentantii institutiei. In prezent, acestia sunt internati in spital, fiind asimptomatici.Redam in continuare informarea oficiala:"La nivelul detasamentului…

- Autoritațile sucevene cauta soluții pentru dializarea a 65 de suceveni infectați cu noul coronavirus, asimptomatici.In cadrul unei ședințe organizate miercuri la PrefecturaSuceava, directorul DSP Suceava, Manuela Trifan, a aratat ca pentru cei 65 depacienți diagnosticați pozitiv, asimptomatici, aflați…

- Ministerul Sanatatii trebuie sa introduca purtarea de masti chirurgicale si a manusilor pentru toti salariatii din spitalele publice, ca precautie minima impotriva COVID - 19, sustine Federatia "Solidaritatea Sanitara", intr-un comunicat remis miercuri AGERPRES. Organizatia sindicala apreciaza ca marea…

- Sindicalistii considera ca este „o incalcare asumata a drepturilor pacientilor” care vor fi tratati de persoane bolnave, fara a fi informati in acest sens, daca se ajunge la situatia in care medicii asintomatici sa ingrijeasca pacienti infectati cu noul coronavirus. „Depinde de nevoia de personal medical”,…

- Ministrul Sanatații a declarat ca Scenariul 4 se apropie și a propus ca medicii asimptomatici, dar infectați cu coronavirus, sa ramana in spitale și sa trateze pacienții infectați cu coronavirus."Noi, cei de la Ministerul Sanatații, am propus algoritmi de testare, sa ducem la domiciliu cazurile ușoare…

- Marea majoritate a persoanelor infectate cu COVID-19 din Roma, intre 50 si 75%, este complet asimptomatic[, dar reprezinta un pericol pentru ceilalti, care se pot infecta rapid din cauza acestora, conform unui studiu italian.

- In aceasta dimineata, un paramedic de la ISU Maramures a devenit salvator si in timpul liber. Acesta a acordat primul ajutor unor oameni, care au fost implicati intr-un accident de circulatie pe Drumul European 58, mai exact pe raza localitatii Coplean, din judetul Cluj. Ionut Ahritculesei a iesit din…