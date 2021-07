Stiri pe aceeasi tema

- Solicitarea certificatelor de vaccinare si vindecare trebuie facuta cu cel putin cinci zile lucratoare inainte de momentul utilizarii, a anuntat Ministerul Sanatatii. “Pentru certificatele de vaccinare si vindecare, solicitarea de eliberare prin portal trebuie realizata de catre solicitant cu cel putin…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Andrei Baciu, a anuntat site-ul de unde va putea fi descarcat certificatul digital Covid, dar si alte modalitati prin care romanii vor putea avea acces la acest document. Acesta a declarat: „Suntem in linie dreapta pentru folosirea acestui certificat digital…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Andrei Baciu, a anunțat duminica site-ul de unde va putea fi descarcat certificatul digital Covid, dar și alte modalitați prin care romanii vor putea avea acces la acest document. „Suntem in linie dreapta pentru folosirea acestui certificat digital european…

- Andrei Baciu, secretar de stat in Ministerul Sanatatii, a anuntat duminica adresa site-ului de unde, de la 1 iulie, va putea fi descarcat certificatul digital COVID, necesar mai ales pentru calatoriile in strainatate. Baciu a anuntat si ca guvernul pregateste legislatia aferenta si ca vor exista si…

- Romanii vor descarca certificatul verde de vaccinare de pe un portal securizat al STS. Certificatul digital va fi lansat la nivel european la inceputul lunii iulie. Documentul va fi disponibil in Romania de luna viitoare. Secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Andrei Baciu, a precizat ca procedurile…

- Etapa a III de vaccinare impotriva COVID-19 a fost lansata integral. Un anunț in acest sens a fost facut de catre secretarul de stat al Ministerului Sanatații, Denis Cernelea, in cadrul unei conferințe de presa."S-a decis lansarea integrala a etapei III de vaccinare.

- Ioana Mihaila,ministrul Sanatații, a anuntat miercuri, 28 aprilie, in briefingul de presa de dupa ședința de Guvern, operationalizarea unei aplicatii prin care apartinatorii pacientilor diagnosticati cu COVID-19 si internati la ATI pot afla informatii despre starea acestora, informeaza News.ro . Demnitarul…

- Medicul Radu Lupescu, decorat de presedintele Frantei Emmanuel Macron pentru implicarea in lupta cu pandemia de Covid-19, ar putea fi propunerea PLUS pentru Ministerul Sanatatii (MS), sustin surse politice pentru News.ro . O alta varianta luata in calcul de PLUS este Ioana Mihaila, in prezent secretar…