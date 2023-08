Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe persoane au fost ranite, unele fiind in stare grava, in urma unei explozii produse in Portul turc Derince. Explozia s-a produs la un siloz de cereale din Portul Derince, in provincia turca Kocaeli, la aproximativ 60 de kilometri sud-est de Istanbul, potrivit postului CNN Turk. “A fost un zgomot…

- O explozie puternica a zguduit astazi depozitul Oficiului Turc de Cereale din portul Derince, aflat in provincia turca Kocaeli, lasand in urma distrugeri semnificative și starnind ingrijorari cu privire la protocoalele de siguranța ale instalației.

- Doua persoane au fost ranite, duminica dupa-amiaza, in urma unei explozii produse intr-un bloc din localitatea constanteana Murfatlar, iar 12 persoane au iesit singure din imobil dupa producerea deflagratiei.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a anuntat ca la un bloc din Murfatlar s-a…

- Șase persoane au murit și alte doua au fost ranite in urma unei explozii la o fabrica de muniție din orașul Chapayevsk din centrul Rusiei, potrivit unor surse din cadrul serviciilor de urgența, citate de agenția de presa de stat TASS, transmite Reuters.

- O explozie s-a produs miercuri dupa-masa pe o strada din Cartierul Latin, foarte aglomerat, din centrul Parisului, ranind aproximativ 30 de persoane. Explozia a declansat un puternic incendiu si a provocat prabusirea fatadei unei cladiri care adaposteste o scoala de design populara printre studentii…

- O explozie puternica a avut loc in centrul Parisului, fiind urmata de un incendiu de proporții. Potrivit Le Figaro, ar fi vorba de o acumulare de gaze. Patru persoane au fost grav ranite, iar o cladire s-a prabușit parțial.