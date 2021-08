Stiri pe aceeasi tema

- Au fost depistate 10 noi cazuri de varianta Delta, la Constanta10 noi cazuri au fost confirmate cu varianta Delta pe raza judetului Constanta, conform anuntului facut de Directia pentru Sanatate Publica Constanta.Este vorba despre 6 femei 53 de ani, 60 de ani, 45 de ani, 70 de ani, 53 de ani si respectiv…

- Specialistii din cadrul Institutului National de Sanatate Publica (INSP) anunta ca, pana in 1 august, au fost confirmate 262 de cazuri de infectare cu varianta Delta a coronavirusului. Totodata, numarul deceselor la persoane confirmate cu aceasta tulpina a ajuns la 14, inclusiv al unui barbat de 72…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghita, afirma ca in saptamana 26 iulie – 1 august s-au inregistrat peste 1.040 de noi cazuri de infectie cu virusul SAR-CoV-2, semnificativ mai mult fata de saptamana anterioara, cand fusesera inregistrate 660 de cazuri. Potrivit lui…

- Ministrul sanatatii, Ioana Mihaila, a afirmat ca Institutul National de Sanatate Publica „preconizeaza scenariul in care evolutia este cea mai rapida si cu cele mai multe cazuri tocmai din cauza ca tulpina Delta in toata Europa de vest si probabil ca si la noi incepe sa devina dominanta si este mult…

- Numarul infectarilor cu coronavirus a crescut, in ultima saptamana, in țarile europene preferate de romani pentru vacanțele de vara. Situația evolueaza rapid in Grecia, Spania, Portugalia, Cipru și in alte state europene, pe fondul raspandirii rapide a variantei Delta, aparuta pentru prima data in India.…

- Institutul National de Sanatate Publica INSP informeaza, astazi, ca pana la data de 27 iunie au fost confirmate 1.711 cazuri cu variante ale virusului SARS CoV 2 care determina ingrijorare.Pana la aceeasi data, au fost raportate la INSP CNSCBT un numar de 2.307 secventieri.Au fost confirmate 1.711 cazuri…

- Legea care permite eutanasierea a intrat in vigoare vineri in Spania, facand din aceasta tara una dintre putinele din lume care permit unui pacient cu o boala incurabila sa moara pentru a-si pune capat suferintei, relateaza France Presse. Spania este a patra tara europeana care a dezincriminat eutanasia,…

- Doua autocare cu 137 de romani, care veneau din Spania și se indreptau spre Romania, au fost oprite intr-un oraș din Franța, dupa ce autoritațile au descoperit teste PCR negative false. Potrivit primelor informații oferite de autoritați, Poliția Naționala a descoperit o rețea care falsifica teste PCR…