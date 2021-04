Zece minute de oxigen pe Marte

Stiri pe aceeasi tema

- NASA Perseverance este cea mai importanta misiune de pana acum care are ca scop explorarea Planetei Roșii. Roverul a bifat o serie de premiere odata ce a ajuns pe planeta vecina, printre care se numara un sistem nou de asolizare, un elicopter (Ingenuity) de marimea unei drone foto de dimensiuni mai…

- Roverul Perseverance al NASA a reusit o noua performanta, transformand dioxidul de carbon din atmosfera planetei Marte in oxigen, o premiera pe o alta planeta, a anuntat miercuri agentia spatiala americana, informeaza joi AFP. "Este o prima incercare cruciala de a converti dioxidul de carbon in oxigen…

- Roverul Perseverance al NASA a reusit o noua performanta, transformand dioxidul de carbon din atmosfera planetei Marte in oxigen, o premiera pe o alta planeta, a anuntat miercuri agentia spatiala americana, informeaza joi AFP, transmite agerpres.ro.

- Roverul Perseverance al NASA a reușit sa transforme dioxid de carbon din atmosfera planetei Marte in oxigen, a anunțat miercuri agenția spațiala americana, potrivit Agerpres , care citeaza AFP. ”Este o prima incercare cruciala de a converti dioxidul de carbon in oxigen pe Marte”, a declarat Jim Reuter,…

- Roverul Perseverance al NASA a reusit o noua performanta, transformand dioxidul de carbon din atmosfera planetei Marte in oxigen, o premiera pe o alta planeta, a anuntat miercuri agentia spatiala americana, informeaza joi AFP. "Este o prima incercare cruciala de a converti dioxidul de carbon in oxigen…

- Roverul Perseverance a ajuns pe planeta Marte, joi, 18 februarie . Luni NASA a facut publice primele sunete ale vantului de pe Planeta Roșie, inregistrare de roverului Perseverance, și a transmis in premiera și primele imagini video surprinse cu ajutorul a 23 de camere situate in diferite locuri ale…

- NASA a publicat primele imagini video de pe Marte transmise de roverul Perseverance in momentul asolizarii. In ele se pot remarca ultimele minute ale asolizarii, pana in momentul in care roțile robotului intra in contact cu solul. Roverul Perseverance, apartinand NASA, a asolizat pe Marte pe 18 februarie…