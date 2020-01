Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o serie de avertizari nowcasting Cod galben de ceata si polei, valabile in zone din 29 de judete, precum si in Municipiul Bucuresti. Potrivit...

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni dimineata, mai multe atentionari nowcasting Cod galben de ceata densa si chiciura, valabile in 21 de judete, in orele urmatoare. Potrivit...

- Meteorologii au emis joi dimineața o avertizare Cod Galben de ceața in Alba și alte șase județe din țara. Local se vor semnala depuneri de chiciura și polei. Potrivit ANM, avertizarea este valabila joi, pana la ora 11:00, in zona joasa a județului Alba, respectiv in zona localitaților Vințu de Jos,…

- ANM a emis o alerta meteo Cod Galben de ceata in sapte judete din Transilvania, sambata dimineata. Vizibilitatea este scazuta, pe alocuri, sub 50 de metri. De asemena carosabilul este alunecos, fiind acoperit, in anumite zone, cu chiciura. Alerta meteo: Ceata densa si vizibilitate scazuta pe mai multe…

- Traficul rutier se desfasoara in conditii de iarna, duminica 29 decembrie, pe sectoare de drum din mai multe judete, dar nu sunt semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia intrerupta ca efect al manifestarilor meteo nefavorabile, informeaza Centrul Infotrafic al Inspectoratului General…

- Un Cod Galben de ceața este in vigoare pana la orele amiezii. Pe traseele auto se circula cu viteza redusa și cateva curse de avion au rețineri la aterizarea și decolarea pe Aeroportul Chișinau.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti dimineata, avertizari nowcasting Cod galben de ceata densa si vizibilitate redusa, valabile pe durata orelor urmatoare in 14 judete din Transilvania, Muntenia si Oltenia.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica dimineata, mai multe atentionari Cod galben de ceata densa si vizibilitate redusa, valabile in orele urmatoare in Bucuresti si in 17 de...