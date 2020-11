Zece incendii puternice izbucnite în spitale şi unităţi farmaceutice în ultimii zece ani Incendiul izbucnit sambata, 14 noiembrie 2020, la sectia Anestezie Terapie Intensiva (ATI) a Spitalului Judetean de Urgenta Piatra-Neamt, in urma caruia au murit 10 oameni, iar alte șapte persoane sunt in stare critica, se adauga pe lista neagra a incendiilor care au marcat sistemul sanatira din Romania in ultimii 10 ani. Cel mai grav incident de acest gen s-a produs la 16 august 2010 la sectia de Reanimare a maternitatii Giulesti din Capitala, reamintește site-ul Hotnews.ro. Trei nou-nascuti au decedat in seara zilei tragediei. Opt bebelusi au fost transportati la Spitalul Grigore Alexandrescu,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Incendiul din aceasta seara de la Spitalul Județean de Urgența Piatra-Neam ț este ultimul dintr-un val de incendii care au avut loc in spitale in ultimii zece ani. Cu zece persoane decedate și șapte inca in stare grava, incendiul de la Piatra-Neamț este unul dintre cele mai grave, dar nu este singura…

- Un prim focar ar fi cel de la Institutul Regional de Oncologie, unde sase pacienti de la Sectia de Hematologie au fost depistati cu COVID 19. Asta dupa ce 17 persoane, atat cadre medicale, cat si pacienti, au fost testate pozitiv la Sectia de Radioterapie. In acest caz, pacientii au fost transferati…

- Starea de sanatate a maestrului Nicolae Botgros continua sa fie grava. Artistul a fost diagnosticat cu COVID-19, iar din cauza complicatiilor bolii, acum cateva zile, el a ajuns la Institutul de Medicina Urgenta din Capitala.

- ”Nicolae Botgros face o forma severa de COVID, de aceea este internat in Sectia de Reanimare”. Informația a fost confirmata pentru PUBLIKA de catre ofiterul de presa la Institutului de Medicina Urgenta, Dorina Arseni. "Pacientul face o forma severa de COVID de aceea este internat in Sectia de Reanimare.…

- ”Nicolae Botgros face o forma severa de COVID, de aceea este internat in Sectia de Reanimare”. Informația a fost confirmata pentru PUBLIKA de catre ofiterul de presa la Institutului de Medicina Urgenta, Dorina Arseni.

- Spitalul Judetean din Timisoara va deveni cel mai mare centru de testare COVID din Timisoara, anunta managerul unitatii, Raul Patrascu. De asemenea, o parte din aceasta unitate sanitara si Sectia de Recuperare a Institutului de Boli Cardiovasculare vor deveni spitale suport COVID-19, informeaza News.ro.Managerul…

- În cel puțin cinci secții din Sectorul 1 pe care HotNews.ro a apucat sa le verifice, conform datelor de pe site-ul AEP, în fotografiile proceselor verbale lipsesc semnaturile delegaților USR-Plus. În toate secțiile câștigator la mare diferența de voturi apare actualul primar…

- Soția președintelui Klaus Iohannis, Carmen Iohannis, a votat, duminica, in Sibiu, la cateva ore dupa ce șeful statului a votat la București. Ea a venit singura la secția de votare. Carmen Iohannis a ajuns la secția de votare din Sibiu in jurul orei 12.30, dupa ce a plecat de la slujba de duminica, din…