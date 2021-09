Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera au depistat zece cetateni straini care au incercat sa intre inRomania din Serbia, traversand fluviul Dunarea cu ajutorul unei ambarcatiuni gonflabile, informeaza Poliția de Frontiera . In noaptea de miercuri spre joi, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de…

- ,,In data de 29.09.2021, in jurul orei 01.30, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Drobeta Turnu Severin au declansat o actiune specifica pe linia prevenirii migratiei ilegale in zona de competenta. Astfel, colegii nostri au identificat la malul romanesc al Dunarii, in…

- Disperarea celor care vor sa duca o viața mai buna nu cunoaște limite. Astfel, 13 cetațeni din Somalia și Afganistan, printre ei și 4 minori, au traversat Dunarea cu o barca gonflabila pentru a ajunge intr-o țara din vestul Europei. Acest grup de cetațeni strani, format din cinci femei, patru barbați…

- 13 cetațeni din Somalia și Afganistan, printre care și 4 minori, au trecut Dunarea cu o barca gonflabila pentru a ajunge intr-o țara din vestul Europei. Polițiștii de frontiera au prins grupul de...

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Drobeta Turnu Severin au prins o familie formata din sase cetateni straini, printre care patru copii, care a incercat sa intre in Romania din Serbia, traversand fluviul Dunarea cu ajutorul unei ambarcatiuni gonflabile. "In data…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Moravita au depistat, in urma unei actiuni pe linia prevenirii si combaterii migratiei ilegale, douazeci si unu cetateni din Bangladesh si Afganistan care au incercat sa intre ilegal in Romania, fiind ajutați de doi cetațeni romani.…

- MOLDOVA VECHE – In incercarea disperata de a emigra intr-un loc mai bun, migrantii se expun la situatii din ce in ce mai riscante. 11 persoane au fost surprinse plutind pe Dunare cu o barca gonflabila… Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Moldova Veche au depistat unsprezece…