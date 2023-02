Stiri pe aceeasi tema

- Doua spitale din Iasi vor beneficia de modernizare cu fonduri prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR). Institutul Regional de Oncologie (IRO) si Institutul de Psihiatrie „Socola" sunt doua din cele 55 de unitati medicale din toata tara care au avut proiecte de finantare aprobate. In total,…

- Proiectul ‘Construire sectii la Spitalul nr. 2 Vaslui’, intocmit de Consiliul Judetean (CJ) Vaslui, a trecut de etapa de evaluare finala la Ministerul Sanatatii, fiind aprobat pentru finantare prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), au informat, miercuri, reprezentantii institutiei.…

- Cererea de finanțare a proiectului „Renovarea energetica pentru sediu Direcția Generala de Asistenta Sociala și Protecția Copilului Suceava” depusa prin Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) a fost aprobata de catre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, a anunțat…

- Proiectul din Timișoara a fost acceptat pentru finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR), pe componenta 11-Turism și cultura. Pista va avea 65 kilometri și va fi construita pe coronamentul digului de aparare.

- Consiliul Judetean (CJ) Neamt va achizitiona mai multe echipamente si materiale destinate reducerii riscului de infectii nosocomiale in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Piatra-Neamt. Proiectul are o valoare de peste 24 milioane lei si va fi depus spre finantare prin Planul National de Redresare…

- Monitorul de Cluj a anunțat in exclusivitate ca Romania a pierdut 2,1 miliarde de euro din PNRR și nu toate proiectele depuse vor primi bani. Alin Tișe, președintele Consiliului Județean, spune ca in cazul in care Spitalul Pediatric Monobloc și Centrul de Transplant Multiorgan nu vor fi finanțate din…

- Romania va avea la dispoziție aproape 250 de milioane de euro, prin Planul Național de Redresare și Reziliența, pentru implementarea a 3.000 de kilometri de trasee cicloturistice pentru accesibilizarea zonelor turistice. Principalii beneficiari ai acestei investiții sunt unitațile administrativ-teritoriale.…