Stiri pe aceeasi tema

- Zborurile interne spre si dinspre Bangkok si alte provincii clasificate de guvernul thailandez ca fiind de mare risc privind raspandirea Covid-19 vor fi suspendate incepand cu 21 iulie, informeaza Reuters. Anuntul a fost facut duminica de Autoritatea Aviatiei Civile din Thailanda. Sunt…

- Thailanda se pregateste de introducerea de noi restrictii in contextul in care autoritatile au raportat sambata noi recorduri de cazuri de decese, in pofida situatiilor de lockdown partial aflate in vigoare in aceasta saptamana la Bangkok si in alte 9 provincii,

- OFICIAL| 121 de cazuri noi de coronavirus in Romania, in ultimele 24 de ore: 90 decese și 320 de persoane internate la ATI Duminica, 6 iunie 2021, Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații noul bilanț al pandemiei de COVID-19 in Romania. Pana astazi, 6 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost…

- Pâna astazi, 30 mai, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.077.584 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.039.173 de pacienți au fost declarați vindecați. …

- Autoritațile au anunțat sambata 73 de decese COVID. Important, 41 dintre cele 73 de decese raportate sunt cazuri mai vechi, introduse de DSP-uri in baza de date la solicitarea Ministerului Sanatații. Tot sambata, oficialii au confirmat 265 de noi infectari și 452 de pacienți internați la ATI. Cum au…

- OFICIAL| 321 de cazuri noi de coronavirus in Romania, in ultimele 24 de ore: 43 decese și 459 de persoane internate la ATI Vineri, 28 mai 2021, Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații noul bilanț al pandemiei de COVID-19 in Romania. Pana astazi, 28 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate…

- In ultimele 24 de ore in județul Cluj au fost inregistrate doar 49 de noi infectari cu SARS-CoV-2, in ușoara creștere fața de ziua precedenta. Rata medie de infectare continua sa scada și a ajuns la... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In ultimele 24 de ore in județul Cluj au fost inregistrate doar 26 noi infectari cu SARS-CoV-2, printre cele mai puține din țara. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!