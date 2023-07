Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de angajați ai Supercom SA, filiala Dej, au declanșat miercuri dimineața o greva spontana in curtea firmei, aceștia acuzand conducerea companiei de nerespectarea promisiunilor facute catre muncitori. Aceștia susțin ca prin contractul de munca le-au fost prevazute mai multe drepturi, dar acestea…

- Peste 2.500 de angajati din invatamantul preuniversitar din judetul Iasi s-au adunat ieri din nou in fata Prefecturii Iasi, protestand pentru cresteri salariale, respect si demnitate. De la ora 11, cadre didactice, nedidactice, auxiliare si elevi s-au facut auziti si au scandat pentru revendicarile…

- GREVA la CFR 2023: Angajații ies in STRADA și amenința ca vara nu vor mai circula trenuri GREVA la CFR 2023: Angajații ies in STRADA și amenința ca vara nu vor mai circula trenuri Angajații CFR amenința ca in plin sezon estival vor opri lucrul și ca nu va circula niciun tren. Sindicaliștii ies luni,…

- Nemulțumiți de faptul ca Guvernul taie din bugetul companiei, angajații CFR vor protesta luni, 29 mai, in fața Ministerului Transporturilor și amenința ca vor declanșa greva generala. Potrivit unui comunicat transmis de Fedrația Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din Romania (FSTFR), ceferiștii…

- Angajații CFR ies și ei in strada. Aceștia au anunțat ca vor protesta in fața Ministerului Transporturilor pe data de 29 mai. Oamenii sunt nemulțumiți de condițiile grele de munca și bugetul mai mic fața de anul trecut și amenința ca intra in greva generala. „Protestam pentru soluționarea favorabila…

- Daca profesorii cedeaza nu mai prind ocazia de a fi bagati in seama de guvern pana la anul. Oamenii cer un lucru simplu: salarii mai mari. Bani mai multi inseamna o viata mai buna. Cine sunt in Romania cei care au o viata mai buna? Angajatii statului. Revolta a inceput cu majorarea veniturilor parlamentarilor.…

- Sindicatele din Educatie declanseaza luni greva generala, nemultumiti de salarizarea personalului din sistem, protestul urmand sa continue pana cand Guvernul va veni cu o solutie credibila, care sa ofere perspective foarte clare, iar cei care au semnat pentru declansarea ei vor

- Italia este paralizata vineri de o greva generala. Sindicaliștii din educație, sanatate, transportul public și aerian opresc activitatea 24 de ore in sectorul public și in cel privat, spune TVR. Oamenii sunt nemulțumiți de salarii și considera ca finanțarea razboiului din Ucraina saracește Italia. Italienii…