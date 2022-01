Zboruri din București spre Tenerife și retur cu maximum 50 de euro de persoană Tenerife, paradisul exotic al Spaniei, situat in Oceanul Atlantic, in apropiere de Deșertul Sahara, este o destinație perfecta pentru tot timpul anului, datorita temperaturilor mari și a climei foarte prietenoase. Tenerife este cea mai mare insula din arhipelagul Canare din Oceanul Atlantic, aparținand Spaniei. Insula are o lungime de 80 de kilometri, o lațime de 50 de kilometri și o suprafața de 2.034,38 de kilometri. In Tenerife aveți și plaja și munte. Puteți sa va bronzați pe nisipul negru cu firicele aurii de pe malul Atlanticului. Partea de Sud a insulei este impanzita de stațiuni, una mai… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

