Zboruri anulate din cauza furtunii care loveşte Europa Aproximativ 100 de zboruri din si spre aeroportul din Frankfurt, cel mai mare aeroport din Germania, au fost anulate pana la aceasta ora din cauza furtunii Sabine, a declarat duminica un purtator de cuvant al operatorului aeroportuar Fraport, transmite Reuters. Alte aproximativ 120 de zboruri cu plecare sau cu destinatia aeroportul international Schiphol din Amsterdam, unul din cele mai mari din Europa, au fost anulate duminica din cauza furtunii Ciara care a provocat precipitatii si rafale de vant cu viteze de peste 100 de kilometri pe ora. Autoritatile au avertizat populatia sa ramana… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

