- Ucraina a cerut Cehiei si Slovaciei sa ajute la repararea echipamentului sau militar avariat in timpul luptelor impotriva invaziei ruse, au indicat miercuri ministerele Apararii ceh si slovac, relateaza AFP.

- O misiune de pace a NATO sau una internationala ar trebui sa fie trimisa in Ucraina, in contextul invaziei ruse, a declarat marți vicepremierul Poloniei, Jaroslaw Kaczynski, in urma intalnirii cu liderii Poloniei, Sloveniei, Cehiei si Ucrainei la Kiev, relateaza CNN.”Cred ca este nevoie de o misiune…

- Negocierile dintre Ucraina și Rusia se reiau luni. Discuțiile au loc prin videoconferința și ambele parți au transmis mesaje conform carora inregistreaza progrese. Delegația ucraineana se așteapta sa obțina rezultate concrete in zilele urmatoare. Pana atunci, ministerul britanic al Apararii spune ca…

- Ministerul ucrainean al Apararii spune ca a creat o unitate speciala – Legiunea Internaționala – care a inceput deja sa desfașoare misiuni de lupta pentru a contracara agresiunea rusa, transmite CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Luxemburgul va trimite 100 de arme antitanc NLAW, un numar nedeterminat de jeepuri si 15 corturi militare in Ucraina pentru a lupta cu "invadatorul rus", a transmis luni printr-un comunicat ministrul Apararii, Francois Bausch, potrivit Reuters si EFE, anunța Agerpres. Fii la curent cu cele…

- AJUTOR pentru Ucraina. O țara NATO le-a trimis un convoi cu armament: „Ne aratam solidaritatea fața de agresiunea rusa” AJUTOR pentru Ucraina. O țara NATO le-a trimis un convoi cu armament: „Ne aratam solidaritatea fața de agresiunea rusa” Mariusz Blaszczak, ministrului Apararii din Polonia a transmis…

- Polonia a trimis un convoi cu muniție in Ucraina, potrivit ministrului Apararii din aceasta țara, Mariusz Blaszczak. Este primul transport de ajutor militar recunoscut public catre Ucraina de la inceputul invaziei rusești, conform CNN. „Un convoi cu muniție pe care il donam Ucrainei a ajuns deja la…

- Statele Unite au inceput sa trimita ajutor militar in Ucraina, inclusiv muniție, anunța presa internaționala. Primul transport de material militar din SUA ar fi ajuns in Ucraina sambata, 22 ianuarie, anunța agenția de presa bulgara Novinite. Acest transport a fost de peste 90 de tone. Cel de-al doilea…