Zbor24.ro – o nouă platformă pentru rezervarea biletelor de avion cu asistență 24/7 Incepand din acest an, romanii au la dispoziție Zbor24.ro - o noua platforma de cautare de bilete de avion la prețuri mici și planificare a intregii calatorii. Cu o baza de date ampla, ce cuprinde bilete de avion de la peste 400 de companii, și cu un motor de cautare rapid și complex, ce genereaza rezultate in 30 de secunde, Zbor24 propune o abordare inovatoare pentru piața locala de rezervari de bilete de avion, prin serviciile integrate și cu valoare adaugata pe care le ofera. Astfel, clienții au posibilitatea rezervarii prin Zbor24.ro atat a biletelor de avion, a cazarii, cat… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O aeronava MiG 21 LanceR, din dotarea Bazei 86 Aeriene, care executa o misiune de patrulare aeriana deasupra Dobrogei, a pierdut legatura cu turnul de control. Se desfașoara operațiuni de cautare-salvare pentru gasirea pilotului și aeronavei.

- In aceasta seara, in jurul orei 20:00, s-a dat alarma in Romania, dupa ce un avion MIG 21 Lancer a disparut de pe radar. Aeronova din dotarea Bazei 86 Aeriene executa o misiune de patrulare deasupra Doborgrei, dar s-a pierdut ulterior legatura radio cu turnul de control.

- Cat de mult s-au scumpit biletele de avion. TOP destinații preferate de romani Pretul mediu al biletelor de avion a fost, in 2021, cu 19% mai mare decat in anul anterior. In topul celor mai populare destinatii pentru romani s-au aflat Romania, Marea Britanie si Italia. Sunt concluziile unei analize…

- Pretul mediu al biletelor de avion a fost, in 2021, cu 19 mai mare decat in anul anterior.In topul celor mai populare destinatii pentru romani s au aflat Romania, Marea Britanie si Italia, reiese dintr o analiza de piata intocmita de o agentie de turism online.Majorarile de pret ale biletelor de avion…

- Pretul mediu al biletelor de avion a fost, in 2021, cu 19% mai mare decat in anul anterior, iar in topul celor mai populare destinatii pentru romani s-au aflat Romania, Marea Britanie si Italia, reiese dintr-o analiza de piata intocmita de agentia de turism online eSky. Reprezentantii companiei…

- Vaccinarea anti-COVID a copiilor din grupa de varsta 5-11 ani incepe in Romania in 26 ianuarie, a anunțat joi medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare impotriva COVID-19. Programarea in platforma de vaccinare se poate face incepand de astazi, prin contul parinților.…

- Primele doze de vaccin anti-COVID pentru copiii de 5-11 ani sosesc in Romania in perioada 21-25 ianuarie, anunța Ministerul Sanatații. In perioada 21-25 ianuarie 2022 va fi livrata de catre producator prima tranșa de vaccin pediatric anti COVID-19 destinat vaccinarii copiilor cu varste intre 5-11 ani.…

- Vaccinarea copiilor din grupa de varsta 5-11 ani va incepe in Romania, cel mai probabil, in a doua jumatate a lunii ianuarie, a anunțat joi coordonatorul campaniei de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghița. In acest context medici de marca in domeniul pediatrie vor discuta online cu parinții despre vaccinarea…