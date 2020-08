Zbor deasupra planetei Marte: Fotografii recente din 2020 (Video)

Stiri pe aceeasi tema

- In anul 1991, la 5 ani dupa dezastrul atomic de la Cernobil, oamenii de stiinta au descoperit pe peretii reactorului abandonat un nou soi de ciuperca, de culoare neagra - cryptococcus neoformans. Aceasta ciuperca prospera acolo, desi zona era contaminata de radiatii gamma si nicio forma de viata nu…

- ​Emiratele Arabe Unite vor lansa curând din Japonia misiunea numita Hope cu o sonda ce va orbita Marte pentru a face ample observații atmsoferice. Deși misiunea este modesta în comparație cu celebrele rovere americane ce ajung la suprafața Planetei Roșii, ea spune multe despre ambițiile…

- Un expert in arta olandez a declarat joi ca a primit fotografii recente cu un tablou de Vincent van Gogh care a fost furat dintr-un muzeu in perioada de izolare din Olanda, ceea ce constituie, in opinia sa, o ''dovada de viata'' a picturii, relateaza AFP. Tabloul ''Gradina presbiteriului…

- Ciclul de formare al satelitilor naturali poate explica orbita usor inclinata a lui Deimos, una dintre cele doua luni ale planetei Marte, conform unui nou studiu, transmite miercuri Space.com. Marte are doua luni pe orbita: Phobos si Deimos. Timp de mai multi ani, oamenii de stiinta au fost de parere…

- Planul lui Elon Musk, fondator și PDG al companiei Space X, consta in a „Teraforma” planeta roșie prin declanșarea de explozii termonucleare deasupra calotelor polare ale planetei Marte pentru a se evapora dioxidul de carbon inghețat stocat...

- Misiunile cu echipaj uman pe Marte, pe care NASA doreste sa le inceapa in deceniul 4 al acestui secol, vor fi extrem de dificile pentru astronauti, care vor fi expusi la niveluri ridicate ale radiatiilor, la pierderea densitatii osoase si a masei musculare in conditiile unei perioade lungi, petrecuta…

- Anumite forme de relief de pe planeta Marte, despre care s-a crezut ca reprezentau vechi scurgeri de lava, ar putea sa fi fost modelate de eruptii de noroi, potrivit unui studiu aparut luni in revista Nature Geoscience, informeaza agerpres.ro.

