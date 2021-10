Zarug și Lorelai, detalii neștiute despre peripețiile din Asia Express. Cum s-au înțeles cei doi coechipieri: “N-ai cum să nu reacționezi” / VIDEO

Stiri pe aceeasi tema

- Irina Fodor i-a luat locul Ginei Pistol in sezonul 4 „Asia Express”, insa, vedeta nu prea este pe placul admiratorilor emisunii, care au criticat-o dur pentru felul in care a abordat situația, atunci cand Zarug și Lorelai au fost eliminați din concurs. „Toata lumea știe ca am aici o piatra roșie, v-am…

- Seara de miercuri, 20 octombrie 2021, a restabilit clasamentul de plecare spre Georgia, urmatoarea țara de pe Drumul Imparaților, la Asia Express. Zarug și Lorelai au parasit competiția. Show-ul a fost lider de audienta.

- Adriana Trandafir și Zarug au avut un schimb de replici la „Asia Express”. Tensiunile intre concurenți au inceput sa apara, iar cei doi și-au declarat razboi in emisiune. De la ce a pornit cearta intre Zarug și Adriana Trandafir la „Asia Expresss”. Concurenții de la „Asia Express” trec prin cele mai…

- Aseara, pe Antena 1, trei echipe au spus ”ultima șansa” intr-o cursa plina de adrenalina și tensiune pe teritoriul Turciei, la „Asia Express”. Connect-R și Shift, Zarug și Lorelai au fost cele doua echipe ce au intrat automat in acest test ultimatum, urmați de Francesco și Patrizia Paglieri, cuplu majoritar…

- Trei echipe de la Asia Express - Drumul Imparaților au spus ”ultima șansa” intr-o cursa plina de adrenalina și tensiune pe teritoriul Turciei aseara, 6 octombrie 2021, pe Antena 1. Show-ul a fost lider de audienta atat la nivelul publicului commercial, cat si la nivel urban.

- Competiția Asia Express continua, iar cei care s-au salvat de la eliminarea din aceasta seara sunt Zarug și Lorelai. Diamantul pentru ultima proba a fost verde, ceea ce inseamna ca cei doi merg mai departe in competiție.

- Ziua de bilanț a etapei a doua va pune trei echipe pe drum pentru a-și pastra locul in cursa. La finalul probelor din cursa pentru ultima șansa, difuzata diseara, de la 20:30, pe Antena 1, o echipa va risca...

