- Atacul a avut loc tarziu in noapte, la cateva ore dupa ce Rusia lansase zeci de rachete (peste 80) asupra a peste zece regiuni ucrainene, incidentul soldandu-se cu cel puțin 10 morti si lasand pentru cateva ore centrala nucleara deconectata de la reteaua electrica a Ucrainei, relateaza EFE preluata…

- Șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomica (AIEA), Rafael Grossi, a cerut joi masuri urgențe pentru protejarea securitații centralei nucleare Zaporojie, care a fost deconectata de la rețeaua electrica ucraineana in urma bombardamentelor și funcționeaza cu ajutorul generatoarelor, relateaza…

- Centrala nucleara Zaporojie din sudul Ucrainei, ocupata de armata rusa, a fost deconectata de la reteaua electrica ucraineana dupa un atac cu rachete rusesc, a anuntat joi, 9 martie, societatea de stat Energoatom, operatorul nuclear ucrainean, intr-un comunicat in care avertizeaza asupra riscului de…

- Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA) a inregistrat peste 40 de incidente semnificative care au afectat centralele nucleare ucrainene de la inceputul invaziei ruse."Am avut noroc ca nu s-a produs inca un accident nuclear, asa ca trebuie sa facem tot ce putem pentru a reduce la minim riscul…

- Rusia a acuzat miercuri ONU de blocarea rotatiei expertilor Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), care se afla la centrala nucleara Zaporojie (sudul Ucrainei), pe care trupele ruse o controleaza din martie 2022, exprimandu-si 'profunda ingrijorare' in legatura cu

- Operațiuni militare au loc in apropierea centralei nucleare Zaporojie, din Ucraina, ocupata de forțele ruse. Rafael Grossi, șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomica (AIEA), a raportat explozii puternice in zona. AIEA a reinnoit apelurile pentru o zona de securitate in jurul centralei atomice.…

- Șeful Rosatom, Alexei Lihacev, in timpul negocierilor cu șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomica (AIEA), Rafael Grossi, care a efectuat o vizita la Moscova, a ajuns la un acord privind declarația cu privire la crearea unei zone de siguranța la centrala nucleara Zaporojie (NPP). Acest lucru…