- Incepand de miercuri noapte și pana joi dimiineața la ora 6.00, sudul țarii intra sub cod galben de frig și de ninsori. Iarna revine in forța in mare parte a țarii. ANM a emis cod galben de ninsori in sudul țarii, in Oltenia și in cea mai mare parte a Munteniei, precum și in zona Munților Banatului,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, luni, o informare de precipitatii, mai ales sub forma de ninsoare, in general moderate, ce vizeaza intreaga tara, pana miercuri dimineata, relateaza Agerpres. Potrivit meteorologilor, in intervalul 11 ianuarie, ora 12.00 – 13 ianuarie, ora 10.00, vor fi…

- Ninsori in general moderate, in intreaga tara, pana miercuri dimineata. Foto: Politia Romana Administratia Nationala de Meteorologie a emis, luni, o informare de precipitatii, mai ales sub forma de ninsoare, în general moderate, ce vizeaza întreaga tara, pâna miercuri dimineata.…

- ANM a emis un cod galben de ninsori. Iata mesajul autoritaților:ATENȚIONARE METEOROLOGICACOD GALBENInterval de valabilitate: 10 ianuarie, ora 18:00 – 11 ianuarie, ora 14:00Fenomene vizate: ninsori abundente, strat de zapada consistent, intensificari ale vantuluiZone afectate: conform textului și harțiiIn…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica, o atentionare cod galben de ninsori abundente si intensificari ale vantului, pentru sudul Banatului, Oltenia, Muntenia, Muntii Banatului si zona Carpatilor Meridionali. Potrivit ANM, atentionarea cod galben intra in vigoare duminica la ora 18.00.…

- Meteorologii anunta precipitatii mai ales sub forma de ninsoare, in general moderate cantitativ, si polei in cea mai mare parte a tarii incepand de duminica si pana miercuri. De asemenea, sudul Banatului, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei, precum si Muntii Banatului si zona Carpatilor Meridionali…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) au emis un Cod galben de ploi abundente și intensificari ale vantului, dar și ninsori in vestul și nordul Oltenia, nordul Munteniei și sudul Banatului. De asemenea, meteorologii au emis un Cod portocaliu de viscol și ninsori abundente pentru Carpații Meridionali,…