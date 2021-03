Stiri pe aceeasi tema

- Vremea a fost frumoasa dar rece dimineata si noaptea. Cerul a fost variabil la senin. Vantul a suflat slab la moderat, cu intensificari temporare in zona montana inalta de pana la 61 km/h, la statia meteo Iezer. Temperaturile maxime au fost cuprinse intre 4 grade la Ocna Sugatag si 6 grade la Baia Mare,…

- Un artist in devenire din Finlanda si o mana de voluntari au repurtat un mare succes la public si in media cu o imensa opera de arta trasata cu pasii in zapada, informeaza joi AFP si BBC. Lucrarea semnata de Janne Pyykko, cu un diametru de 160 de metri, asemanatoare cu o mandala vazuta de…

- In celelalte regiuni, innorarile vor fi temporare, iar ninsori slabe se vor semnala mai ales spre seara, pe alocuri in est si sud-est si izolat in rest. Vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari la munte, indeosebi la altitudini mari, unde ninsoarea va fi viscolita si zapada spulberata, iar…

- Meteorologii au facut un anunț de ultima ora privind posibilitatea de a avea zapada in luna ianuarie. Zapada va fi doar in zonele de munte, iar temperaturile raman mai ridicate fața de cele normale. O masa de aer cald, care a patruns in Romania prin sud, a adus temperaturi neobișnuite de 12, chiar 15…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a anuntat, luni, 28 decembrie, prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani. Astfel, potrivit meteorologilor, in urmatoarele doua saptamani vremea va fi deosebit de calda in anumite regiuni, temperaturile ridicate pastrandu-se pana pe data de 8 ianuarie.…

- Judecatorii ieșeni au fost rugați sa „invie” un septuagenar! Magistrații din cadrul Judecatoriei Iași au constatat ca, dintr-o eroare, un barbat de 70 de ani, din comuna Bivolari, a fost declarat decedat. Intreaga tarașenie a ieșit la iveala dupa 14 ani Sentința inedita, la Iași! Judecatorii au fost…

- Ce șanse avem sa facem oameni de zapada de Craciun, sa ne bulgarim, sa ne dam cu sania? Foarte mici. Va fi un Craciun… ca o toamna friguroasa… pentru ca ne așteapta ploi, burnița și temperaturi mai mari decat ar fi normal pentru sfarșitul lunii decembrie. O maxima de 8 grade se anunța in Banat... View…

- Mii de turiști s-au aflat la finalul saptamanii trecute in stațiunea montana Ranca, din județul Gorj. Aproximativ 5.000 de turiști s-au aflat in fiecare zi din week-end in zona montana și s-au bucurat de zapada și de manifestarile organizate in aer liber la cota 1.650 de metri. In zona turistica sunt…