- Ana Morodan, „influencer” și vedeta tv, a fost plasata sub control judiciar dupa ce nu a oprit la semnalele acestora, a lovit doua masini si a refuzat sa fie testata pentru depistarea alcoolului si a substantelor psihoactive. Aventurile penale ale vedetei vor avea cu siguranța un impact asupra veniturilor…

- O tanara de 19 ani, din Vernești, a fost depistata in trafic de catre polițiști in timp ce conducea autovehiculul pe strada Transilvaniei, in municipiul Buzau, sub influența bauturilor alcoolice și a drogurilor. ,,Intrucat aceasta emana halena alcoolica, politistii au testat-o cu aparatul etilotest,…

- SANCȚIUNE… Noi informații in cazul invațatorului din comuna Tacuta, care a batut cu bațul la palme un elev pentru ca nu știa tabla inmulțirii. Comisia de disciplina și Consiliul de Administrație al școlii au decis ca dascalul sa fie sancționat cu diminuarea salariului cu 15% timp de șase luni și cu…

- CERERE…Arestata preventiv, in luna septembrie, dupa ce a fost acuzata de furt calificat, Cornelia Busuioc, cleptomana de la Dranceni spera la clementa. A cerut instantei inlocuirea masurii privative de libertate cu una mai usoara, dar vestea data de judecatori nu a fost una pe placul ei. Inchisa la…