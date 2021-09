Stiri pe aceeasi tema

- Zanni este sarbatoritul zilei de astazi, iar prietenii lui cei mai buni nu puteau uita de aniversarea artistului, dar nici fanii sai care l-au surprins intr-un mod inedit. De asemenea, amicii protejatului lui Alex Velea i-au facut o surpriza pe cinste, iar Zanni a fost fara doar și poate entuziasmat,…

- Cele doua personalitați nu putea rata evenimentul care a repus Marea Britanie pe harta triumfurilor in turneele de grand slam dupa 44 de ani. Ce i-au transmis jucatoarei cu origini romanești aflați de pe www.realitateasportiva.net.

- Actorul Bob Odenkirk s-a aratat recunoscator pentru mesajele de sustinere primite dupa ce a suferit un atac de cord in timp ce se afla la filmarile pentru „Better Call Saul”, potrivit news.ro. Intr-un mesaj publicat pe Twitter, el a dezvaluit ca a fost spitalizat de urgenta saptamana aceasta…

Inspectoraul de Poliție Județean Cluj avertizeaza utilizatorii platformei de socializare Instagram cu privire la mesajele private pe care aceștia le pot primi din partea unor conturi false care...

- Internationalul englez Bukayo Saka a notat, intr-un mesaj postat pe Twitter, ca ar vrea ca nicio persoana sa nu fie tinta unor mesaje de ura ca acelea primite de el si de colegii sai in ultimele zile. “Platformelor social media Instagram, Twitter si Facebook, vreau ca niciun copil sau adult…

- In numele iubirii, Alex Velea a trecut prin dureri de nedescris, caci acum are un nou tatuaj pe corp. Vorba unui cantec, acele i-au intrat sub piele și uite așa a aparut chipul Antoniei pe piciorul sau. Artistul s-a laudat cu noua ”achiziție” la Antena Stars.

- Competiția Survivor a ajuns la final, iar caștigatorul concursului care a testat limitele concurenților este Zannidache, protejatul lui Alex Velea. Artistul a transmis un mesaj controversat la scurt timp dupa ce a fost anunțat marele invingator. Alex Velea este mandru de reușita prietenului sau și a…

- Caștigatorul „Survivor Romania” 2021 a fost anunțat in seara aceasta, la Kanal D. Invingatorul competiției din Republica Dominicana a primit trofeul, dar și marele premiu in valoare de 50.000 de euro. UPDATE 11 iulie: Zanni a caștigat „Survivor Romania” 2021. El a intrat in marea finala cu Andrei Dascalu…