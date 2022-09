Zângănit de cătușe la CFR SA Managementul haiducesc practicat in ultima vreme de catre directorul general al CFR SA, Ion Simu-Alexandru, omul impus de Sorin Grindeanu și susținut de senatorul PSD de Caraș-Severin, Ion Mocioalca, a intrat in atenția multor instituții de forța ale statului roman. DNA scaneaza haiducelile administrative cu iz penal privind reinscaunarea lui Simu PUTEREA a semnalat recent ca președintele Consiliului de Administrație de la CFR SA, profesorul Gabriel Popa, prodecanul Facultații de Transporturi, Departamentul Material Rulant de Cale Ferata, din cadrul Universitații Politehnice din București, a fost… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Targoviște s-a alaturat vineri campaniei naționale „Romania Schimba Pet-ul cu Biletul”, derulata de catre asociația „Act for Tomorrow” și Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor. Concret, in schimbul a 5 PET-uri/doze/sticle, care pot fi aduse la unul dintre automatele existente in parcarile…

- ”Primaria Municipiului Ploiesti a analizat modalitatea aplicarii, la nivel local, a Programului national privind casarea autovehiculelor uzate – Rabla local, derulat de Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, prin Administratia Fondului de Mediu. (…) Avand in vedere prevederile Ghidului de finantare…

- Trebuie identificate solutii pentru a restrictiona exportul de substante chimice si deseuri periculoase de catre state care nu le pot gestiona si nu au capacitatea de a face acest lucru, a declarat, ieri, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos, la sesiunea plenara a celei de-a IV-a intalniri…

- Vanzarea autoturismelor electrice și hybrid a depașit anul acesta, pentru prima data, vanzarea autoturismelor cu motoare diesel, creștere datorata stimulentelor acordate prin Programul Rabla PLUS, derulat de Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor prin Administrația Fondului pentru Mediu. Aceste date,…

- Vanzarea autoturismelor electrice si hybrid a depasit anul acesta, pentru prima data, vanzarea autoturismelor cu motoare diesel. Cresterea se datoreaza stimulentelor acordate prin Programul Rabla PLUS, derulat de Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, prin Administratia Fondului pentru Mediu, informeaza…

- Doua familii din Mureș au caștigat in instanța daune de zeci de mii de euro, din partea statului dupa ce cate o persoana din familia lor a fost ucisa de urși. Mai exact, parat in dosare a fost statul roman prin Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor. Este vorba despre familia unui tanar de 28 de ani…

- Sume uriașe de bani caștigate in instanța de familiile a doi barbați din Mureș uciși de urși. Ce au decis magistrații Doua familii din Mureș au caștigat in instanța daune de zeci de mii de euro, din partea statului dupa ce cate o persoana din familia lor a fost ucisa de urși. Mai exact, parat in dosare…

- Proiectele de reconstructie a Ucrainei, care includ investitii in imediata vecinatate a Romaniei, vor fi sprijinite de catre autoritatile romane, care vor debloca toate procedurile administrative care adesea consuma timp, a scris, joi, pe pagina de Facebook, secretarul de stat pentru afaceri europene…