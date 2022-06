Zâmbete de 1 Iunie Miercuri, 1 Iunie, Piața Tricolorului din Bacau a fost impanzita de zambete și baloane. Centrul orașului a fost ocupat de oameni care au sarbatorit Ziua Copilului, soarele a stralucit deasupra noastra iar copiii și-au vazut dorințele implinite sub cerul senin. Dupa doi ani de zile, prima zi de vara a sosit, in sfarșit, fara nicio […] Articolul Zambete de 1 Iunie apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

