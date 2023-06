Zahărul tot mai scump, după ce Ucraina a sistat exporturile Zaharul s-ar putea scumpi și mai mult in urmatoarea perioada, dupa ce Ucraina a interzis exporturile, țara noastra fiind cel mai mare importator. Romania, care iși asigura undeva la 75% din consum din import, trebuie acum sa se orienteze catre alte piețe mai indepartate pentru aprovizionare, ceea ce presupune și costuri mai mari. Ioan Gherman, presedintele Federatiei cultivatorilor de sfecla de zahar, spune, insa, ca nu e cazul sa ne ingrijoreze prea mult decizia ucrainenilor. ”O consecinta foarte mare nu va fi, deoarece cantitațile pe care le importam de la ei nu satisfaceau nici pe departe consumul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In comuna Scaești din Dolj, patru consilieri au rude angajate in funcții cheie din instituție. In plus, angajații primesc salarii nejustificat de mari, deși nu-și indeplinesc corect atribuțiile de serviciu, arata un raport al Curții de Conturi.Mihaela Mateescu, din partea PSD, se afla la al doilea mandat…

- Petre Daea, ministrul Agriculturii, a explicat, joi, in emisiunea „Audiența Naționala cu Robert Kiss și Alexandru Rotaru”, la DigiFm, angajarea tuturor membrilor familiei sale in instituții aflate in subordinea sa, prin faptul ca „este o pasiune pentru agricultura in familie”, iar nora sa, angajata…

- Petre Daea a fost intrebat joi, la Prima News, si in legatura cu plafonarea pretului la lapte si daca are de gand sa extinda aceasta masura si la alte produse din cosul zilnic. “In primul rand, o urmarim sa se implementeze in integralitatea ei, pentru ca suntem, iata, in primele zile din momentul in…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat marți ca a avut o discuție cu ministrul Agriculturii, Petre Daea, referitoare la masurile care se vor lua in criza cerealelor ucrainene. Urmeaza ca pana la finalul saptamanii sa se ia o decizie privind ajutorul fermierilor romani.„Urmeaza sa se ia o decizie pe masura…

- „Sa nu ma lasați, fraților, in lupta singur, ca sunt multe puști pe mine”, a spus in ședința de Guvern ministrul Agriculturii, Petre Daea, in contextul crizei cerealelor din Ucraina. Premierul Nicolae Ciuca l-a asigurat ca nu va fi singur „nici de-aci ina

- Petre Daea va avea, miercuri, negocieri cu ministrul Agriculturii din Ucraina, Mikola Solski. Ministrul Daea anunța insa ca Romania nu va bloca importul cerealelor ucrainene, insa vor fi introduse taxe vamale pentru cantitațile care depașesc un milion de tone. Petre Daea va discuta cu omologul sau ucrainean,…

- Guvernul, reprezentantii procesatorilor si ai retelei marilor magazine au convenit o reducere a pretului pentru laptele de consum pe o perioada de sase luni, in cadrul unor consultari care au avut loc, marti dupa-masa, la Palatul Victoria, cu participarea prim-ministrului Nicolae Ciuca. Potrivit unui…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri, la Europa FM, ca pana la rotația guvernamentala nu ar trebui schimbați miniștrii pentru a nu bloca ministerele, dar in mai se va face o „analiza completa” a fiecarui ministru, iar ministrul Agriculturii, Petre Daea, va afla atunci daca este vinovat sau…