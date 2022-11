Google a anuntat o noua functie pentru YouTube, care are rolul de a ii creste interactivitatea. E vorba despre Live Q&A-uri pentru livestream-urile de pe YouTube. Nu e prima noutate, deoarece in aceasta toamna YouTube a lansat in sfarsit un Shorts Player pe smart TV-uri. Live Q&A este o modalitate in care creatorii si cei care vizioneaza content pot comunica in timp real. In timpul live stream-urilor si premierelor se poate folosi aceasta functie. Ca un creator poti schimba experienta Live Chat Q&A prin moderare. Gasiti functionalitaea in Live Control Room (LCR). Puteti dezvolta mai usor comunitarea…