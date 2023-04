Young Boys Berna a devenit campioana Elveției pentru a 16-a oară Echipa Young Boys Berna a castigat, duminica, pentru a 16-a oara campionatul Elvetiei. Aceasta a invins formația FC Luzern, scor 5-1, in etapa a 31-a din Elvetia, informeaza news.ro. Echipa Young Boys are 64 de puncte in clasament, in timp ce formatia de pe locul doi, Lugano, are 46 de puncte si nu mai poate intrece liderul. Luzern este pe trei, cu 45 de puncte. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

