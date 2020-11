Stiri pe aceeasi tema

- Candidatii social democrati au mers prin judet pentru a sta de vorba cu oamenii si a le afla problemele care necesita rezolvare inclusiv prin interventii in Parlamentul Romaniei. Cu totii au transmis ca vor un judet fruntaș si iși doresc un trai mai bun. “Impreuna cu ceilalți colegi candidați pentru…

- Un profesor de istorie la colegiul-liceu Bois d'Aulne a fost decapitat, vineri, linga Paris, dupa ce, de curand, le-a aratat elevilor sai caricaturi cu Profetul Mohamed, in timpul unei ore de libera exprimare. Acestea au fost publicate de revista satirica Charlie Hebdo.In jurul orei 17:00,…

- Doi batrani cu varste de 78 si 80 de ani, din comuna Catunele, judetul Gorj, care au murit de COVID-19, au fost condusi de primarie pe ultimul drum, fara alaiul traditional de inmormantare.

- Liceul Tehnologic Agricol „Mihail Kogalniceanu” din comuna Miroslava, judetul Iasi, va trece in sistemul de predare online, dupa ce un cadru didactic s-a infectat cu Sars CoV2. Purtatorul de cuvant al DSP Iasi, Marius Voicescu, a precizat ca s-a luat aceasta decizie deoarece respectivul profesor a intrat…

- Dragii mei, ma numesc RECE Gheorghe-Iulian, am 45 de ani, sunt casatorit și am un baiat. Nascut și crescut in Campia Turzii, intr-o familie de oameni iubitori, harnici, cu credința in Dumnezeu,... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Muzeul Victor Babes reintra in circuitul muzeal pe data de 19 septembrie 2020, ora 10.00, refacut dupa o scurta perioada in care a fost inchis pentru reamenajare. Acest muzeu a fost deschis in doua etape. Prima a vizat restituirea valorii memoriale - mobilier, carti si arta decorativa, precum si o restituire…

- A fost la un pas sa-si piarda viata si a simtit o durere imensa cand a facut avort spontan pe scena. Este vorba despre Tora Vasilescu, actrita care de peste 40 de ani este un simbol in teatru si in film, unde a fascinat publicul prin personaje precum Zita, Didina sau Anisoara din „Proba de microfon".

- Profesor de muzica la Colegiul de Arta "Regina Maria", Adrian Doxan a fost si director al Scolii Generale nr. 2 Navodari, precum si inspector de specialitate la Inspectoratul Scolar Judetean Constanta.Astazi se implinesc 71 de ani de la nasterea regretatului profesor si muzicolog Adrian Doxan. In semn…