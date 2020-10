Peste 1.000 de prizonieri de razboi au fost eliberati in ultimele 48 de ore in Yemen, in cadrul unui amplu schimb intre putere si rebeli, in baza unui acord mediat de ONU, a anuntat vineri Comitetul International al Crucii Rosii (CICR), transmite AFP.



Acest schimb este 'cel mai amplu de la inceputul conflictului' in 2014, a subliniat CICR, care organizeaza operatiunea.



Vineri au fost eliberati 352 de prizonieri, iar joi 704.



Schimbul de prizonieri este considerat un progres in procesul politic vizand o reglementare in Yemen, unde se confrunta guvernul,…