Yeat a lansat albumul Afterlyfe Yeat a lansat albumul “Afterlyfe”. Condus de „Shmunk”, o colaborare de netagaduit cu YoungBoy Never Broke Again, proiectul de 22 de piese reia de unde a plecat proiectul anterior al lui Yeat, Lyfe, in timp ce iși extinde talentul și ajunge la un sunet și mai experimental. Evidențiat cu melodii neclare și versuri ascuțite, acest album este dovada ca Yeat nu poate fi definit printr-un gen sau un stil singular. AfterLyfe consolideaza versatilitatea vedetei in devenire, deoarece el ramane unul dintre cei mai interesanți artiști ai momentului. Cu titluri precum „No more talk”, „Bettr 0ff” și „Heavyweight”,… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

