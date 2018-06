Stiri pe aceeasi tema

- Uita de probleme! Uita de teme! Uita de colegii care te enerveaza ori de cate ori incearca sa intre in gratiile sefului! Este momentul sa te relaxezi! Sonny Flame lanseaza single-ul si videoclipul „Print si cersetor” alaturi de Connect-R si incearca sa reaminteasca un lucru extrem de simplu: este vara!…

- Cardinale lanseaza astazi o reinterpretare proprie a piesei ”If I’m Lucky”, a lui Jason Derulo, pe canalul de Youtube Roton Music. Dupa ce ultimul cover, ”Reggaeton Lento”, lansat tot pe canalul Roton, a strans peste 42.000 de views, fetele se intorc cu unul nou, cu si mai multa pasiune. Jason Derulo…

- Snow Patrol lanseaza single-ul „What If This Is All The Love You Ever Get”, o piesa care vine la pachet cu un videoclip de tip confesiune, plin de emoție și lirism, regizat de catre renumitul Brett Simon. „What If This Is All The Love You Ever Get” este cel de-al treilea single extras de pe... View…

- Delia Rus și Tranda au lansat o piesa impreuna. Aceasta se numește “Ochii la mine” și noi iți așteptam parerea ta: LIKE IT A LOT or NOT? Piesa este scrisa de Delia Rus și Tranda, alaturi de Madalin Roșioru, Florian Rus și Bogdan Todor, produsa de studio-urile DeMoga. ”Ochii la mine”, primul single din…

- Raluka ne surprinde la inceput de saptamana cu o piesa noua ce debordeaza de energie, “ritmata și perfecta pentru vremea de afara”, așa cum susține chiar artista. “Sunt foarte entuziasmata de rezultatul final și sper sa placa publicului la fel de mult cum imi place și mie”, a declarat Raluka despre…

- Cand spui J Balvin, te gandesti instant la ritmurile caliente, latino, la vara, la soare si distractie. Artistul din America Latina nu ne dezamageste nici acum. Multa pasiune si sensualidad latino in noul videoclip, pentru piesa „Ambiente”. Deja un hitmaker la nivel mondial, cu numeroase hituri precum…

- La doar 22 de ani, duo-ul format din Cesar și Dorian, ambii din Paris a cunoscut succesul in toata Europa, cucerind apoi toata lumea. “Be mine”, hit-ul ce i-a consacrat este un amestec intre sunetul rock al anilor 70 și electro contemporan și a strans in doar un an peste 300 milioane de difuzari in…

- Delia revine cu un nou single care se numește “Du-te-ma”. Piesa a fost compusa integral de artista și produsa de Alex Cotoi, care a produs majoritatea hiturilor Carla’s Dreams, dar și single-ul anterior al Deliei “Fata lu’ tata”. “Intr-o lume perfecta, femeile au senzația ca trebuie sa se incadreze…