- Duo-ul timișorean Makunouchi Bento pregatește o surpriza inedita melomanilor prin lansarea unei casete intr-o ediție limitata de 15 exemplare, evenimentul fiind prilejuit de aniversarea a doi ani de existența a spațiului Indecis. „Va invitam sambata 22 ianuarie de la ora 18 sa sarbatorim lejer ascultand…

- Years & Years a lansat piesa “Sooner or Later”, ultimul single inaintea noului album – “Night Call”. Proiectul va fi disponibil incepand cu 21 ianuarie 2022 si va contine piesele “Starstruck” si “Sweet Talker” impreuna cu Galantis. “Sooner or Later” canalizeaza furia resimtita fata de barbatii care…

- Killa Fonic lanseaza la mai puțin de o saptamana al doilea single de pe albumul TERRA VISTA. Primul single “Moscova” poate fi ascultat și vizionat pe toate platformele, iar de astazi putem viziona videoclipul piesei “Steak”. Melodia reprezinta o declarație de dragoste intr-un stil caracteristic și intrigant…

- Killa Fonic este unul din cei mai ascultați rapperi din Romania și implicit una din vocile cele mai iubite din țara. Lanseaza piesa “Moscova” ce reprezinta primul single de pe albumul viitor intitulat “TERRA VISTA”. Acest album este al doilea pe anul 2021 dupa “2089”, iar data de lansare este in apropierea…

- Years & Years lanseaza o noua melodie care se va regasi pe urmatorul material discografic, “Night Call”, care va aparea pe 7 ianuarie 2022. In același timp, Years & Years anunța și un show electric și extravagant, de Revelion, alaturi de BBC One. Pe scena se vor alatura mulți invitați speciali, printre…

- Marți, 30 noiembrie, Adi Stoenescu Group lanseaza albumul Waking Light pe platforma Bandcamp. Este primul album sub nume propriu al pianistului bucureștean Adi Stoenescu și a fost inregistrat in iulie, anul acesta, impreuna cu muzicieni din mai multe țari – Romania, Bulgaria, Spania. Pe langa Adi…

- Premii in valoare de 11.000 euro pentru arhitectura viitoarelor noastre orașe Fundația Globalworth și Asociația Igloo – Habitat și Arhitectura lanseaza competiția internaționala „2031 NOW_our cities in 10 years” dedicata studenților in arhitectura, urbanism și design din Polonia și Romania. Imaginarea…