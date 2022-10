Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai noua gala Te cunosc de undeva!, difuzata sambata aceasta, de la 20:00, la Antena 1, le-a adus lui Jo si lui Liviu Teodorescu un personaj pe cat de savuros, pe atat de greu de impersonat. Artistii s-au intors aproape 100 de ani in timp pentru a se transforma in Carmen Miranda – Mama eu quero,…

- Buchetul de mireasa este una dintre cele mai importante parți ale look-ului tau din ziua nunții, așa ca este important sa alegi un buchet care sa iți reflecte stilul și personalitatea. Il poți folosi pentru a-ți lasa personalitatea sa straluceasca sau poți pastra lucrurile simple și elegante cu un aspect…

- Emi și Cuza s-au transformat in Dan Helciug, Spitalul de urgența, și au reușit sa faca un show exploziv pe scena emisiunii Te cunosc de undeva 2022, in ediția din 24 septembrie. Iata cum s-au descurcat.

- „Te cunosc de undeva!” iși sarbatorește majoratul cu o noua ediție plina de transformari spectaculoase, iar din noua formula face parte și WRS, buzoianul nostru faimos, care a fost cooptat sa iși demonstreze aptitudinile vocale și pe cele de dansator. Cel de-al 18-lea sezon al show-ului de la Antena…

- Emi de la Noaptea Tarziu are ganduri serioase! Ei bine, cine nu ar fi avut langa o femeie atat de frumoasa și iubitoare cum este logodnica lui, Madalina?! Cei doi se iubesc tot mai mult pe zi ce trece și planuiesc o nunta ca in povești. Concurentul de la Te cunosc de Undeva a spus in exclusivitate pentru…

- In prima ediție, din data de 10 septembrie 2022, a emisiunii Te cunosc de undeva, Sezonul 18, Connect-R și Shift s-au transformat in Daddy Yankee & Snow și au cantat piesa „Con Calma”. Ozana Barabancea a ramas impresionata de momentul lor.

- Cristina Puceanu a facut furori la un eveniment la care a mers pentru a dansa! Așa-zisa partenera a lui Bogdan de la Ploiești a prins buchetul miresei, motiv pentru care fanii au considerat ca va urma o nunta. Iata momentul!

- Cristina Pucean și-a incercat norocul la un eveniment la care a incins atmosfera cu mișcarile sale. Cand nimeni nu se aștepta, dansatoarea a decis sa faca și ea partea din domnișoarele care vor sa se casatoreasca și a fost surprinsa in timp ce a prins buchetul miresei. Cristina Pucean și Bogdan de la…