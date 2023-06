Stiri pe aceeasi tema

- Yana, concurenta din sezonul 5 Mireasa, a postat o serie de imagini tandre cu Andrei de pe vremea cand erau impreuna in casa Mireasa. Fanii iși pun semne de intrebare și cred ca cei doi s-au impacat.

- Dupa ce in audiții a impresionat cu cele mai tari tehnici de agațat fete, avand-o ca ajutor pe Ioana State, trupa Pe Cap a venit in finala cu un numar la superlativ: „Daca asta voteaza publicul din Romania...”! Hai sa descoperi ce replici au pregatit concurenții in lupta pentru marele premiu!

- Deni și Viorel au format, in casa Mireasa, unul dintre cele mai controversate cupluri. Relația lor nu a fost lipsita de certuri, impacari, noi discuții, ca in final, sa faca pasul cel mare. Dupa ce au ieșit din competiție, cei doi s-au afișat tot mai rar, iar de aici au aparut mai multe zvonuri ca s-ar…

- Deși in ultimele zile Andrei și Simona pareau ca sunt mai fericiți ca niciodata și chiar iși faceau planuri impreuna, au aparut noi neințelegeri intre cei doi. Concurenții au petrecut timp impreuna, moment in care Andrei a parut ca este suparat pe Simona, fara sa știe ce a facut greșit, dupa cum a povestit…

- Foștii concurenți din sezonul 4 Mireasa au implinit doi ani de relație și sunt mai fericiți ca niciodata! Iata care sunt cele mai proaspete declarații ale Ralucai și ale lui Ion Șaulescu despre mariajul lor!

- Perneș și Sabrina, foștii concurenți din sezonul 5 Mireasa, și-au luat prin surprindere susținatorii cu o postare de-a dreptul emoționanta. Cei doi s-au lasat fotografiați in cele mai tandre ipostaze de pana acum.

- Yana iși sarbatorește ziua de naștere in compania celor dragi inimii ei. Fosta concurenta de la Mireasa sezonul 5 s-a fotografiat cu un buchet imens de flori in mana, la miezul nopții. Ce mesaj a transmis fosta partenera a lui Andrei, la ceas aniversar.