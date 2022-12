Stiri pe aceeasi tema

- Yamato Zaharia și Denisa Despa au avut o perioada au care s-au tatonat, iar acum nu se știe daca formeaza un cuplu. Luptatorul MMA a precizat in ziua de Craciun ca va merge acasa la dansatoare, in timp ce ea a anunțat la Antena Stars ca nu mai vorbesc.

- Ema Karter (pe numele ei real Miruna Milu, 25 de ani), fosta iubita a campionului Yamato Zaharia, l-a criticat pentru modul in care iși alege iubitele.Luptatorul s-a cuplat cu Denisa Despa, iar Ema Karter a erupt. OnlyFanista iși critica rivala și o face drogata.”Ne-am desparțit de mult, dar am menținut…

- Yamato Zaharia și Denisa Despa sunt in tatonari de ceva vreme, iar lucrurile intre ei par sa evolueze de la o zi la alta. Dupa ce ne-a spus in exclusivitate cum sta treaba cu blondina, acum Yamato Zaharia ne spune și daca va petrece sarbatorile de iarna in compania Denisei.

- Yamato Zaharia e un barbat dorit de multe domnișoare, iar pe lista tanarului luptator de MMA se afla și Denisa Despa. Blondina a vorbit la Antena Stars ca e in perioada de cunoaștere cu el, insa iata ce ne spune și Yamato despre idila pe care ar avea-o cu Denisa Despa.

- Denisa Despa a recunoscut ca este in tatonari cu Yamato Zaharia in aceasta perioada. Celebra dansatoare a vorbit despre legatura dintre ea și luptator la Antena Stars și a dezvaluit in ce stadiu se afla și ce ii place la el.

- „Mi-am amintit o anecdota pe care am spus-o recent colegilor mei. Mi-a fost spusa și mie de un prieten din Germania. Intr-o familie, fiul iși intreaba tatal de ce este atat de frig. El raspunde ca din cauza ca Rusia a atacat Ucraina. Copilul il intreaba: „Este vina noastra?” „Am impus sancțiuni asupra…

- Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean au intrat in atenția publicului și a fanilor, dupa ce au dat semne ca intre ei ar exista o relație amoroasa. Deși la inceput cei doi au negat acest lucru, se pare ca postarile de pe rețelele de socializare ii dau de gol. Mai mult, Cristina Pucean nu a ezitat…