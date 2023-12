Stiri pe aceeasi tema

- Hermannstadt - CFR Cluj. Cristian Neguț a deschis scorul cu un șut superb, direct sub bara, la Sibiu. Neguț a preluat o minge la 25 de metri, pe diagonala, a avansat puțin și a tras direct sub bara. Bomba expediata de mijlocașul stanga atins transversala inainte sa intre in plasa, iar portarul Sava…

- Cristina Cioran a reacționat dupa ce Alex Dobrescu, tatal fetiței sale, a insistat cu casatoria. Cei doi nu mai formeaza un cuplu de un an de zile, insa el, pentru Cancan, a recunoscut cat de mult o iubește pe vedeta, pe care a cerut-o in repetate randuri in casatorie. In noiembrie 2022, Cristina Cioran…

- Denisa Despa a preferat sa-și serbeze ziua de naștere intr-un mod atipic. Nu a facut nicio petrecere, ci a preferat sa se ocupe de proiectele personale, iar seara a mers la evenimentul organizat de o clinica pe care o promoveaza. In spirit de gluma, a menționat ca va sarbatori cu mamicile și copiii…

- Ella Tina s-a desparțit de iubit! In exclusivitate la Xtra Night Show de la Antena Stars, bruneta a vorbit despre acest subiect delicat din viața ei și a facut mai multe declarații și despre starea de sanatate a tatalui ei, dupa ce acesta a fost supus unei operații destul de grele. Iata de ce au ajuns…

- Un barbat periculos este cautat de Politia din Calarasi dupa o noapte sangeroasa. Dupa ce a consumat alcool si a fost condus de gelozie, barbatul de 35 de ani ar fi mers in casa fostei sotii unde a injunghiat-o pe aceasta, pe mama ei si pe actualul partener. Apoi a aruncat cu benzina pe fostul socru…

- Denisa Despa a vorbit, de curand, in cadrul unui interviu, acordat pentru Xtra Night Show depre problemele multiple de sanatate cu care se confrunta! Iat declarațiile facute de dansatoarea din showbiz-ul de la noi!

- Prezentatoarea Star Magazin a izbucnit in lacrimi in timpul emisiunii. Moartea Laurei Roșca a emoționat-o pe Olga Popa, care nu și-a putut stapani emoțiile. Ce mesaj a transmis vedeta? Prezentatoarea Star Magazin de la Antena Stars, in lacrimi Moartea Laurei Roșca a generat un val de tristețe publica.…

- Moment trist la Antena Stars! Olga Popa, prezentatoarea Star Magazin de la Antena Stars, s-a emoționat foarte tare recent in emisiune și a izbucnit in lacrimi, in direct! Iata ce a facut-o sa planga pe celebra prezentatoare TV!